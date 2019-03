Mc DUFF, Théodore



Le 5 mars 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Théodore Mc Duff, époux de Mme Marie-Rose Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Mario), Serge (Lynda), Johanne (Denis), Sylvain (Lucie), Sylvie (Fernand); ses dix petits-enfants et leur conjoint(e)s; ses vingt arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église de St-Amable située au 970 Principale, samedi le 16 mars 2019 à 13h suivi du service à 14h.La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs de la Maison Victor Gadbois pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à leur organisme directement à l'église.www.salonfunerairelfc.comPropriétaire: Robert Cenac