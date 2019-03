Dumoulin, Eric



À Montréal, le 12 mars 2019, à l'âge de 46 ans, est décédé Eric Dumoulin, fils de Thérèse Laviolette et de feu Dominique Dumoulin et époux de Alexandra Rizzuto.Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses quatre enfants Gabriel, Samuel, Rosalie et Catherine, son frère Guillaume (Micheline Martel) et sa soeur Anne-Marie, ses beaux-parents Suzanne Beaulieu et Jean Rizzuto, son beau-frère Antony Rizzuto (Marie-Hélène Sultan), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 16 mars 2019 de 19h à 22h ainsi que le dimanche 17 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Les funérailles auront lieu le lundi 18 mars 2019 à 10h à l'église Saint-Eustache, 123 Saint-Louis, Saint-Eustache.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Virage pour le soutien du cancer, 1000 rue St-Denis, local C14-7065, Montréal, Qc H2X 0C1, seraient appréciés.