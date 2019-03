GOSSELIN, Denise



À Montréal, le 14 février 2019, est décédée à l'âge de 74 ans, Madame Denise Gosselin.Elle laisse dans le deuil ses filles Annie et Nathalie, sa petite-fille Rosemary, Kim Richard, ses soeurs Mado, Monique et Georgette; ses frères Rodrigue, Roméo, Charles, Gilles et Jean-Eudes ainsi que de nombreux neveux et nièces.Un grand merci à Lucie Payette pour sa présence et son support.Les cendres seront inhumées ultérieurement dans son village natal de St-Tharcisius.