LADOUCEUR, Pauline

(née Berthelet)



À Montréal, le 7 mars 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Pauline Ladouceur (née Berthelet), autrefois de Terrebonne.Elle laisse dans le deuil son époux M. Réjean Ladouceur, ses enfants Michel (Linda) et Denis (Mireille), ses petits-enfants Simon, Amélie, Maude et Philippe, ses arrière-petits-enfants Charlie et Alexis, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 mars 2019 de 14h à 16h et de 19h à 21h à la939, RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC J6W 1K1www.residencefunerairestlouis.caUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h au salon.