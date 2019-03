BOISCLAIR, Alain



Notre cher Alain nous a quittés, ce 5 mars, au matin.Fils de feu Marielle et Gilbert, il laisse ses frères et soeur, Daniel, Stéphane (Donald), Christiane (Josée); ses oncles Jean (Cécile) et Robert; ses tantes Monique et Charlotte; ses cousines et cousins et ses amis.Alain était un être d'une grande intelligence, sensible, d'un grand humour. Lecteur de grands philosophes, il s'intéressait au sens de la vie et aux cultures variées du monde. Il étudia l'arabe, le chinois, le russe et la traduction. Défenseur et amoureux du français, il tenait à trouver le terme exact à employer. Personne raffinée, riche intérieurement, il aimait la musique classique, la chanson québécoise et française et le rock "heavy". Son esprit taquin surgissait dans des traits d'humour impromptus! Nous le regretterons.Une rencontre intime rassemblera ses proches dans quelques mois via facebook Daniel Boisclair. Il n'y aura pas de service, ni envoi de fleurs s.v.p.www.salondemers.com