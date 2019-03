ARCOITE-LOGAN, Noëlla



Paisiblement, entourée de ses proches, le 6 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Noëlla Arcoite, de Sainte-Martine, épouse de feu René Logan. Née à Ormstown le 4 avril 1932, elle était la fille de Philomène Arcoite et de Sévère Arcoite.Elle laisse dans le deuil ses fils Jean (Sylvain Émard), Pierre, Michel et Martin, ses petits-enfants Marie-Pier (Richard Masson), Andrée-Anne (Sébastien Parent), Eleni, Jessica (Joey Bourdeau), William (Carolanne Parent) ainsi que son arrière-petit-fils Émile, ses belles-soeurs Jacqueline Dubeau, Éliane Boucher, Lily Logan et Gertrude Logan ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.L'ont précédée, ses frères et soeurs : Fernande, Irène, Wilfrid, William et Johnny.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition, ni de funérailles.La famille tient à remercier l'équipe du département d'oncologie de l'Hôpital Anna Laberge et l'équipe du CLSC Châteauguay pour leur dévouement.www.residencemariesoleilphaneuf.com