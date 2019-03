GALLANT, Urbain



À Verdun, le 9 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Urbain Gallant.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Rachel) et Manon (Mourad), ses petits-enfants Étienne, Christophe (Émylie), Caroline (Vincent) et Adel, ses arrière-petits-enfants Élyane, Alys et Milan, sa soeur Olive, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 21 mars 2019 de 13h à 20h30 suivi de témoignages à 20h30 au complexeLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.