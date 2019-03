DI MAULO, Gioacchino



À Montréal, le dimanche 10 mars 2019 est décédé, à l'âge de 87 ans, Monsieur Gioacchino Di Maulo, époux de Madame Florence Thiffault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Vincent (Nadia Lanzetta) et Robert. Il était le frère de Maria Di Maulo (Celestino Di Nunzio), le beau-frère de Denise Pelletier (feu Bernard Thiffault, Paulette Thiffault (Georges-Aimé Tétrault), feu Normand Thiffault (feu Carole Laforest), Thérèse Thiffault (feu Pierre Leroux) et Denise Thiffault. Il laisse également de nombreux neveux et nièces, plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 16 mars 2019 de 13h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe et de là au cimetière Repos St-François d'Assise.