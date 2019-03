BOURRÉ, Jean-Paul



À Montréal, le 4 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Paul Bourré.Il laisse dans le deuil son épouse, Marthe Lafleur, ses filles Line (Daniel Gariépy) et France, ses petits-enfants Philippe, Catherine (Dany Pinard), Jean-François et Alexandre, son frère Fernand (Diane Gagné), ses belles-soeurs, Monique Beaudry et Micheline Frenette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 mars 2019 de 10h à 12h et de 13h à 17h, suivront les funérailles à 17h, au Complexe Funéraire Urgel Bourgie St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien E, Montréal, Qc, H1M 3E3.Des dons à la Fondation du CHUM seraient appréciés.