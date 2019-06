L'auteure-compositrice-interprète Alexe est actuellement en studio pour l'enregistrement de son deuxième album. Elle nous interprète en primeur à la télévision la chanson Secret, dont elle cosigne les paroles et la musique avec Charles Guay et Ryan Stewart; une collaboration qui a vu le jour lors d’un récent camp d’écriture de la Songwriters Association of Canada à Montréal.

