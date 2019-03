Antoine Bertrand revient sur la mort de son personnage dans Les pays d'en haut

Les fans des Pays d’en haut ont appris avec tristesse la mort d’un personnage bien-aimé de la série, le curé Labelle, interprété par Antoine Bertrand.

Le magazine 7 Jours s’est entretenu avec l’acteur à propos de ce départ qui a fait bien des vagues sur les réseaux sociaux après la diffusion du dernier épisode de la saison.

«C’était difficile pour différentes raisons. D’abord, ce personnage m’accompagnait depuis quatre ans. Je voulais que ses derniers moments se fassent bien et de façon crédible. On a tourné ces scènes sur environ deux jours, et tout s’est bien déroulé, principalement parce que toute l’équipe a respecté ce moment solennel», explique le comédien en entrevue avec Samuel Pradier.

Bertrand Calmeau via Facebook

Antoine Bertrand a également dû dire au revoir aux collègues avec qui il tenait la vedette dans la populaire série depuis quatre ans.

«On est dans un métier de deuils. Je pense qu’on s’habitue à enchaîner les projets. On reste amis avec certains et on laisse aller les autres. Mais le deuil reste toujours un peu difficile à faire, surtout avec une équipe aussi formidable que celle des Pays d’en haut. Le deuil reste difficile à faire», avoue le comédien.

*Lisez toutes les confidences d’Antoine Bertrand dans le magazine 7 jours, en kiosque dès jeudi.*