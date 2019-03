Archibald se lance dans des bières vieillies en barriques de whisky

La microbrasserie Archibald, qui appartient à Labatt, prévoit lancer plusieurs bières de garde vieillies en barriques de whisky et de vin au cours des prochains mois, au Québec.

« Ce sont des produits très recherchés et très en demande auprès des amateurs de bière », a indiqué hier au Journal le grand patron de la microbrasserie Archibald, François Nolin.

Archibald dit tester depuis un certain temps dans un nouvel entrepôt de Québec un procédé de fermentation et de vieillissement de bières dans des fûts de bois ayant contenu du whisky et du vin. Si tout se déroule comme prévu, ces nouvelles bières dites haut de gamme seront d’abord offertes aux clients des restaurants Archibald avant d’être lancées en bouteille sur le marché, l’automne prochain, au Québec.