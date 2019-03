Ben Bishop brille au bon moment

Si les Stars de Dallas se trouvent dans le portrait des séries éliminatoires de l’Association de l’Ouest, c’est en partie grâce à l’excellence du gardien Ben Bishop, auteur de trois blanchissages consécutifs.

Après avoir tenu en échec les Rangers de New York et l’Avalanche du Colorado, le vétéran a repoussé les 35 tirs des Sabres de Buffalo dans un gain de 2 à 0, mardi. Il n’a pas cédé une seule fois en 204 min 20 s et il est devenu le troisième porte-couleurs de l’histoire de la concession à réussir trois coups de pinceau d’affilée. Précédemment, Cesare Maniago et Ed Belfour avaient réalisé cet exploit en 1967 et 2000, respectivement.

Le rendement de Bishop constitue certes une bonne nouvelle pour la formation texane, qui détient le premier laissez-passer des équipes repêchées de l’Ouest avec 77 points.

«C’est l’une de ces choses qui arrivent, mais je la prends volontiers. Les victoires restent l’élément le plus important. Évidemment, les jeux blancs sont plaisants à obtenir. Toutefois, ce n’est pas la raison pour laquelle nous jouons», a commenté le gardien au site NHL.com.

«Les gars accomplissent du très bon boulot devant moi. Ils bloquent des lancers à des moments cruciaux et écoulent des punitions, sans oublier quelques tirs sur le poteau. Tout va dans le bon sens actuellement et il faut essayer de garder cette séquence en vie le plus longtemps possible.»

Un bon adjoint

Auteur de six blanchissages cette saison et meneur de la Ligue nationale avec un taux d’efficacité de, 932, Bishop peut aussi miser sur un bon adjoint en Anton Khudobin. Ce dernier présente un dossier de13-14-3, mais cela ne représente pas un bon indicateur de ses performances. Avec un taux de, 924, il a eu son mot à dire dans les succès des Stars, aux dires de ses coéquipiers.

«Ce n’est pas seulement l’affaire de “Bish”. Il y a aussi “Dobby”. Il a été extraordinaire, peu importe le moment où il s’est présenté. Chaque gardien qui s’est retrouvé devant notre filet a été incroyable. Nous avons confiance en nos deux hommes, qui sont d’excellents coéquipiers et de bonnes personnes. C’est plaisant de les voir connaître du succès», a résumé l’attaquant Blake Comeau au quotidien Dallas Morning News.