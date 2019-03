TRUDEL, André



À Côte Saint-Luc, le 28 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur André Trudel, époux de feu Marguerite Nadon.Il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Robert), Yves (Lisette), Alain (France), Lucie (Pierre) et Éric (Julie), sa soeur Thérèse, ses petis-enfants Carl, Valérie, Marie-Ève, Émilie, Katia, Maxime, Françis, Benoit et Sacha, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 6 avril 2019 dès 10h00 à l'église St-Jean-de-Matha, suivi des funérailles à 11h00.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Mont-Sinaï pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de André Trudel.