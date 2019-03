PICHÉ, Lucien



C'est avec le plus grand regret que nous annonçons le décès de Lucien Piché survenu le 9 mars 2019 à l'âge de 86 ans.Monsieur Piché laisse dans le deuil son épouse depuis 63 ans, Dorothy (née Domnica Balan), sa fille Johanne (Bill Betournay), ses petits-enfants Phillip et Sarah, sa soeur Lise, de nombreux neveux et nièces.Prédécédé par ses parents Armand et Antoinette Piché (née Dandurand), son frère Jean-Paul, sa belle-soeur Denise et sa soeur Huguette.La famille vous accueillera mercredi, le 13 mars 2019, de 17h30 à 21h30 à laLe service funéraire aura lieu le jeudi 14 mars 2019 à 11h à l'Église Orthodoxe Roumaine de L'Annonciation, située au 8080 av. Christophe-Colomb, Montréal, QC H2R 2S9, suivi de l'inhumation au Jardins commémoratifs Lakeview, situé au 701 av. Donegani, Pointe-Claire, QC H9R 5G6. Une réception suivra.Plutôt que d'envoyer des fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada serait apprécié.