LAVOIE, Céline



À Rivière-Rouge, le 6 mars 2019, à l’âge de 88 ans, est décédée Madame Céline Lavoie, épouse de feu Monsieur André Barbe. Elle part ainsi rejoindre son tendre époux à peine 4 mois après son départ.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Monique (Michel), Yves (Lorraine), Gaëtan (Colette), Pierre (Odette) et Paul (Micheline), ses dix petits-enfants, ses seize arrière-petits-enfants, sa soeur, ses frères, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi le 16 mars 2019 à 9h à l'église Ste-Dorothée, située au 655 rue Principale, à Laval.