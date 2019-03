LAFORTUNE, Germain



À son domicile, le 10 mars 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Germain Lafortune, époux en premières noces de feu Alice Laramée et en secondes noces de feu Monique Sarrazin et conjoint de Jeanne D'Arc Forget.Il laisse dans le deuil ses enfants Normande (feu Gilles Tessier), Jean-Pierre (Christiane Samson), Marie-France (Denis Francoeur), Dominic (Élise Vézina), Marc-Olivier (Lucie Dansereaut), ses petits-enfants Dave, Jeff, Catherine, Charles, Sarah, Samuel, ses frères et soeurs Jean-Claude (feu Cécile), Jeannine (Gervais), Gaétan (feu Jeannine), Denise, Bernard (Ginette) ainsi que les enfants et petits-enfants de sa conjointe, beaux-frères, bellessoeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce jeudi 14 mars de 14h à 17h et de 19h à 22h à la:Les funérailles auront lieu vendredi à 11h, en l'église de St-Roch-de L'Achigan et de là au cimetière du même lieu. Vendredi, ouverture du salon à 9h30.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.