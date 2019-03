Cette maison de Pointe-Saint-Charles à vendre au coût de 549 000$ est un vrai «deal»

Pointe-Saint-Charles est sans aucun doute l’un des quartiers les plus prisés de Montréal.

Depuis quelques années, Pointe-Saint-Charles se développe et les loyers y sont désormais très élevés. Il est donc difficile de croire que cette maison à 549 000$ est bel et bien en vente à ce prix. C’est pourtant le cas!

Centris

Cette demeure située sur la rue Mullins a été construite en 1880 et possède un cachet unique.

Centris

Centris

On y retrouve un salon et une salle à manger à aire ouverte avec des planchers de pins d’origine en plus de deux salles de bain complètes et de deux chambres fermées.

Centris

Centris

Centris

Centris

Centris

Centris

La maison en rangée possède 2 252pieds carrés d’espace de vie.

Centris

Centris

Centris

Centris

En plus d’être sur le marché au prix surprenant de 549 000$, la vente de la maison inclut également le lave-vaisselle, la cuisinière et le réfrigérateur!

Centris

Considérant que ce genre de maison dépasse habituellement le million de dollars à Pointe-Saint-Charles, on peut donc dire qu'il s'agit d'un «deal» sur le marché immobilier! Gageons qu'elle risque de se vendre assez rapidement!

Pour tout savoir sur cette maison, c’est par ici.

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et dans les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!