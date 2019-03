Comment aider adéquatement mes parents en déclin?

Mes parents vivent encore ensemble dans la maison qui nous a vus naître mon frère et moi. Ils ont passé leur vie à se disputer mais ne se sont jamais quittés. On n’a jamais su ce qui les retenait ensemble malgré leurs sempiternelles disputes, mais le fait est qu’ils semblent aimer se complaire dans cette relation pour le moins tordue.

Mon frère a préféré, en se mariant, quitter le milieu où nous avons été élevés pour aller en ville. Moi qui suis plus attachée à mes racines, j’ai choisi de m’y établir avec mon mari. Étant à proximité de mes parents, je fus donc l’heureuse élue pour leur venir en aide. Mais alors qu’ils atteignent les 82 et 86 ans, moi j’ai atteint ma limite et mon mari encore plus, vu leurs sempiternelles disputes. Comment décider mes parents à vendre ? Comment faire savoir à mon frère qu’il devrait aussi faire sa part ?

Une fille

La seule façon de réveiller tout ce beau monde c’est de convoquer une réunion de famille pour en discuter. Le non-dit est certainement la pire façon de régler une situation conflictuelle. Ça risque de brasser, mais il faut tenir bon si vous voulez qu’un certain équilibre revienne.