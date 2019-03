Cuisine Botanique propose 80 recettes végétales

Le tout premier livre de la chef Stéphanie Audet, Cuisine Botanique, publié par Les Éditions du Journal de Montréal propose 80 recettes végétales. La chef, spécialiste de la cuisine botanique, invite les gens à adopter un style écoresponsable. Stéphanie propose des recettes végétales où les légumes, les fruits, les grains, les herbes, les feuilles, les céréales et les fleurs sont en vedette.

Photos Pascale Vallée, Marie-Stéphanie Taschereau, Courtoisie

La chef Stéphanie Audet, qu’on aperçoit en compagnie de son conjoint, Marc Davidson, se fait un devoir de redonner aux légumes leurs lettres de noblesse.

Stéphanie et Marc habitent maintenant au Portugal puisqu’ils sont nouvellement propriétaires du restaurant Senhor Uva, situé à Lisbonne.

La chef, Stéphanie Audet, met en valeur les légumes dans toute leur fraîcheur et en fait les vedettes de chacune de ses assiettes. Sur la photo, on aperçoit la photographe du livre, Valeria Bismar, et l’auteure, Stéphanie Audet.

Marc Griffin raconte sa passion pour le baseball, qui s’est amorcée à Sainte-Foy, avec un arrêt aux Jeux olympiques d’été de 1988 de Séoul, en Corée du Sud, et qui s’est finalement terminée avec les Expos. Marc Griffin est en compagnie de son épouse Émilie Lussier et de leurs enfants Edmond, Henri et Léo.

Lors du lancement de son livre Griffin 26, on apercevait Marc Griffin entouré de Daniel Melançon, Salut Bonjour !, Maxime Lamarche, Baseball Québec, Denis Boucher, l’ancien lanceur des Expos, et Jacques Doucet, qui a écrit la préface.

Diane Guilbault nous quittera pour un monde meilleur à 13 h

Jeudi à 13 h, ma bonne amie, Diane Guilbault, l’épouse de l’ancien joueur de baseball avec Les Phillies et le Journal de Montréal, Marcel Guilbault, exercera « son droit à mourir dans la dignité ». Avec la permission des membres de sa famille, je tiens à te remercier Diane pour m’avoir permis de partager avec toi et Marcel autant de beaux moments. Sur la photo, on aperçoit Marcel Guilbault et son épouse Diane Guilbault entourés de leurs petits-enfants, Karine et Vanessa.