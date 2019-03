GABOURY (HAMELIN) Francine



À Montréal, le vendredi 8 mars 2019 est décédée, à l'âge de 70 ans, Francine Hamelin, épouse de Michel Gaboury.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Martin (Anne-Virginie) et Geneviève (Éric), ses petits-enfants Emma-Rose et Anne-Clara, sa soeur Cécile (André) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 16 mars 2019 de 14h à 18h ainsi que le dimanche 17 mars de 9h à 11h.Une cérémonie commémorative aura lieu le dimanche 17 mars 2019 en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac (soins palliatifs) et/ou à la Fondation Québécoise du Cancer du Sein seraient appréciés.