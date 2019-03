Deux spectacles intellos ou corrosifs

Le festival Juste pour rire a conçu deux nouveaux spectacles thématiques pour sa 37e édition, a appris Le Journal. Le Show Intello et Le Show Interdit s’adresseront tous deux à des publics curieux et avertis.

« Dans le cas du Show Interdit, je voulais qu’on ait l’équivalent en français du Nasty Show de Just For Laughs », indique Junior Girardeau, responsable du volet humour en salles pour Juste pour rire.

Le spectacle de 75 à 90 minutes sera animé par Guillaume Wagner et devrait comprendre cinq invités par soir. « Je veux qu’on parle de sujets tabous, dit le programmateur. Par exemple, le numéro de Virginie Fortin, Féminazie [qu’elle a présenté à Juste pour rire en 2017], aurait pu cadrer dans ce spectacle. C’est un numéro qui dérange. Je veux du matériel qui marchera proche de la ligne. Mais on ne commencera pas à faire de la diffamation non plus ! On a une responsabilité sociale. »

Dans le cas du Show Intello, il mettra en scène Kim Lizotte, Louis T. et Emmanuel Bilodeau. Chacun aura 20 minutes pour présenter le matériel de son choix.

« Nous ne savons pas encore s’il y aura un animateur ou un numéro de groupe, mentionne Junior Girardeau. J’avais envie de ramener un spectacle qui a du contenu. Ces temps-ci, il y a beaucoup d’humour de superficie, qui ne va pas en profondeur. C’est dur de réinventer la roue, mais il y a moyen d’offrir des tribunes claires aux artistes et au public. Avec 20 minutes pour chacun, on enlève la rapidité d’une ligne, un punch. Ils auront le temps de s’installer. »

Retour sur scène

Pour Kim Lizotte, il s’agira d’un retour sur scène après une pause de quelques années, où elle a notamment travaillé à l’écriture de la série Les Simone. « J’avais entendu dire que Kim voulait faire un retour sur scène, indique Junior Girardeau. Elle a été très facile à convaincre. »

Le programmateur espère que ces deux nouveaux spectacles exclusifs à Juste pour rire reviendront annuellement au festival. « Si on avait fait un Show Intello l’an dernier, il aurait été complètement différent de celui qu’on aura cet été. Et ce sera sûrement la même chose l’an prochain. »

► Le Show Intello sera présenté les 12 et 13 juillet, à 19 h 30, à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Le Show Interdit aura lieu du 12 au 14 juillet, à 21 h 30, dans la même salle. Pour les détails : hahaha.com.