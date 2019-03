LÉPINE, Marcel



Anciennement de Deux-Montagnes, le 27 février 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Marcel Lépine, époux en premières noces de feu Pauline Roy et en secondes noces d'Hélène Paquin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Jerry) et Pierre (Maryse), les enfants d'Hélène: Ginette (Luc), Gilles (Christine) et Micheline (Éric), ses nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 mars de 13h à 16h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 16h en la chapelle du complexe.