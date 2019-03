BRIÈRE, Louise



À Casablanca, le 3 mars 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Louise Brière, épouse de M. Jacques Lemay.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Charlène (Almahdi Maiga) et Marie-Christine (Mario Neeley), ses petits-enfants: Ellia et Emmanuel, ses frères: François, Sylvio et Laurent, ses soeurs: Lucie Francine et Marie-Paule ainsi que leurs conjoints et conjointes, ses beaux-frères et belles-soeurs: Pierre, Thérèse, Céline, François et leurs conjoints et conjointes. Elle laisse aussi de nombreux amis(es) sur plusieurs continents.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 mars 2019 de 10h à 19h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 13h.