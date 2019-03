JACOB, Solange



À St-Mathieu-de-Beloeil, le 10 mars 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Solange Jacob, épouse de Claude Tougas.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Lorraine (Wig) et André, sa petite-fille Jessica, son frère Roland (Cécile), ses soeurs feu Gisèle (Maurice), Yolande, Suzanne (Conrad), Jocelyne (Clermont) et feu Madeleine (André), feu Marie-Marthe (Richard), ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le lundi 18 mars 2019 de 18h00 à 20h00 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Maison Victor-Gadebois serait apprécié en la mémoire de Solange.