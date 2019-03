Faites le tour du monde le temps d’un repas «à bord d’un avion» dans cet intrigant restaurant de Montréal

Oui, vous avez bien lu le titre.

Un restaurant de Montréal propose une expérience plutôt originale. Chez Galaxa, vous pourrez souper «en faisant le tour du monde» grâce à des projections de différents paysages du monde qui sont diffusées à travers des «hublots».

Entre deux bouchés, vous pourrez même sortir de la galaxie et visiter la planète Mars et même la lune. Vous reviendrez ensuite sur Terre, pour faire un petit arrêt à Dubai et dans les Maldives. Rien de moins.

L’expérience culinaire est un trois services où vous aurez droit à une salade en entrée, un plat principal (poulet, poisson, pâtes, crevettes ou viande rouge) ainsi qu’un dessert maison.

Le Galaxa est ouvert depuis l’été 2018 et est situé dans l’ancien local du restaurant Dans le noir, au 151, rue Sainte-Catherine Est.

Bien que l’établissement soit ouvert depuis bientôt un an, il n’y a pas beaucoup de commentaires et de critiques à son sujet pour le moment. Vous devrez donc le tester pour vous faire une idée!

Galaxa Restaurant

151, rue Sainte-Catherine Est

