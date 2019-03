BLUTEAU, Huguette

(née Dussault)



À Montréal, le 3 mars 2019, notre mère bien-aimée Huguette, épouse de feu Guy Bluteau, s'est éteinte à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Yvan Paradis), Robert (Sylvaine Proulx), Lise (Alain Lepage), Normand (Joanne Prudhomme) et Louis-Jean (Julie Tremblay), ses petits-enfants Isabelle (Frédéric Gagnon), Alexandre, Karl-Philippe, Fannie, Pierre-Olivier et Michelle, ses arrière-petits-enfants Francis, Camille et Alyssia. Elle laisse également dans le deuil, sa belle-soeur Hélène Bluteau Lussier de même que plusieurs nièces, neveux et amis.Afin de lui rendre un dernier hommage, la famille recevra les témoignages de sympathie, au complexe funéraire :le dimanche 17 mars 2019 de 13h00 à 16h00 suivi d'une cérémonie religieuse célébrée à la chapelle du complexe funéraire.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.