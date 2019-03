Jessika Dénommée s'offre un changement de tête après sa rupture avec Renaud

Jessika Denommée, que l’on a connue lors de l’émission OD Grèce, s’est récemment offert un changement capillaire qui lui va à merveille!

La jeune femme a annoncé la semaine passée que Renaud et elle s’étaient séparés après quelques mois de relation. C’est d’ailleurs à cette rupture que Jessika attribue ce nouveau changement capillaire.

«On dit souvent qu’après un break up, on aime bien le changement. Donc voilà !! Pour cet été, j’ai opté pour des cheveux un peu plus clairs grâce à Roxane styliste et coloriste», indique-t-elle sur Instagram.

C’est que leur rupture semble l’avoir affectée, elle qui avait de la difficulté à contenir son émotion en parlant de cet évènement dans ses stories Instagram. On doit dire que le balayage qui offre une teinte plus dorée à la chevelure de la vedette de télé-réalité se marie parfaitement à son teint et ses yeux clairs. On adore!

