La fin du catholicisme?

La nouvelle est parue sans trop susciter d’intérêt : le nombre des baptêmes est en chute libre au Québec. Rien de surprenant, dira-t-on, dans une société qui a tourné le dos au catholicisme et qui considère de manière très négative la religion.

Certes, longtemps, les Québécois ont continué de faire baptiser leurs enfants même s’ils n’avaient plus la foi. C’était la puissance de la tradition. C’était un code culturel largement partagé. Mais il y a des limites, apparemment, à continuer de pratiquer une tradition vidée de son sens. Un jour, sans même s’en rendre compte, le commun des mortels l’abandonne. Il s’agit désormais d’une tradition morte, qui ne nous dit plus rien.

Car le catholicisme n’était pas qu’une foi. Il a servi, pendant plusieurs siècles, de structure mentale et de cadre culturel et symbolique à notre peuple. Il était alors absolument indissociable de notre identité collective et nous connectait au monde. Il suffit de penser à nos paysages, à notre architecture, aux grandes fêtes de notre calendrier pour nous en convaincre.

Il suffit de penser aussi à notre vocabulaire pour savoir à quel point le catholicisme nous imprègne. Les Québécois savent-ils encore ce qu’ils disent lorsqu’ils hurlent ostie, ciboire, crisse, câlisse, tabarnak et ainsi de suite ?