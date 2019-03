La vraie vie

On en parle encore, mais très peu de gens savent vraiment ce qui s’est passé. Cette guerre en Afghanistan contre des talibans, que vous et moi n’avons probablement jamais vus de notre vie, en était une cruelle. Elle a coûté la vie à 158 de nos militaires, mais, en réalité, elle a entraîné plus de 200 suicides, sans compter nos guerriers qui ne s’en sont toujours pas remis, tant physiquement que psychologiquement. Ces affrontements à l’autre bout du monde ont laissé des cicatrices plus profondes qu’on le croit. Il y en a un qui n’a rien oublié. Il s’appelle Jocelyn Démétré. Un p’tit gars de Lanaudière qui, aujourd’hui dans la mi-quarantaine, refait sa vie parfois en tentant d’oublier, d’autres fois en essayant de comprendre, et souvent en cherchant les ténèbres. L’ex-capitaine d’infanterie Jocelyn Démétré vient de publier un livre profondément émouvant, mais aussi extrêmement précis sur ces déploiements militaires risqués et meurtriers.