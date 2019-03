Montréal se classe parmi les 10 meilleures villes au monde en 2019

Bien que les Montréalais et Montréalaises savent déjà que leur ville est pas mal cool, c’est toujours agréable de la voir apparaitre dans des classements reconnus.

Justement, celui sur les meilleures villes au monde en 2019 selon le site web Time Out a été publié en début de semaine et Montréal se retrouve au 6e rang sur un total de 48. Pas mal, non?!

La créativité, le dynamisme et la diversité de la ville sont soulignés. Time Out mentionne aussi que les Montréalais et Montréalaises sont plus heureux qu’ailleurs en raison (peut-être) des heures de travail plus courtes que dans d’autres villes.

Montréal est la ville canadienne la mieux classée dans cette liste. Toronto se trouve au 23e rang. Finalement, c’est sans grande surprise la ville de New York qui se retrouve au sommet du palmarès.

Time Out a consulté 34 000 personnes à travers le monde en plus de ses éditeurs et spécialistes dans chacune des villes où le site web est présent afin d’en arriver à ce classement. Les gens ont été questionnés sur des sujets comme la nourriture, la culture, le nightlife et les quartiers.

Pour consulter la liste complète, c’est ici!

