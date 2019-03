Oubliez la gestion du temps, gérez plutôt votre attention !

Maryse Boyce — 37e AVENUE

Planifier, organiser, optimiser... Face à notre désir d’efficacité, la tendance est à peaufiner notre gestion du temps. Mais si le vrai combat était ailleurs ? À l’ère où des notifications incessantes et des bureaux à ère ouverte, c’est en choisissant où vous dirigez votre attention que vous augmenterez votre productivité.

« Personne ne peut “gérer le temps”. Il passe, peu importe ce que l’on fait. On ne peut pas le ralentir ou en créer davantage, donc le temps n’est pas le nœud du problème », fait valoir Maura Thomas, conférencière TEDx et auteure spécialisée en gestion de l’attention, en entrevue au magazine américain Forbes. « Ce sont les distractions et l’attention mal canalisée qui interfèrent avec notre capacité à atteindre nos buts, poursuit-elle. La solution se situe donc à ce niveau. »

Proactivité plutôt que réactivité

La gestion de l’attention redonne de l’emprise sur sa vie et l’atteinte de ses objectifs. Comment ? En choisissant consciemment où l’on pose son attention, au lieu d’errer au gré des stimulations, on arrive à déterminer si notre énergie mentale est bien priorisée. Et on en libère au besoin pour ce qui compte, au lieu de subir l’emprise des distractions.

Renforcer son « muscle de l’attention »

Retrouver du pouvoir sur son attention demande de l’entraînement. C’est petit à petit que l’on améliore ses capacités. Voici les aspects à surveiller pour un entraînement optimal, selon l’experte Maura Thomas.

Contrôler l’environnement

Choisissez des moments dans la journée où vous désactivez les notifications, conçues spécifiquement pour détourner votre attention. Maura Thomas propose de couper la sonnerie du téléphone et de placer celui-ci hors de votre champ de vision pour minimiser la tentation de le consulter. En allongeant les périodes de concentration soutenue sans distraction, vous verrez votre endurance augmenter.

« Établissez des frontières avec les autres, tout particulièrement dans un espace à aire ouverte », conseille la conférencière. Pour ce faire, établissez entre collègues des codes afin de ne pas être dérangé : une affichette sur le bureau ou l’utilisation d’écouteurs, par exemple. Si cela échoue, convenez plutôt de moments dans la journée ou dans la semaine où chacun se concentre sur ses tâches, sans interactions avec les autres.

Contrôler le cerveau

Votre cerveau est lui aussi passé maître dans l’art de détourner votre attention... Profitez de périodes sans technologie pour vous concentrer sur une tâche à la fois, sans interruption. Fixez-vous des objectifs précis et atteignables pour des plages d’une quinzaine de minutes à la fois, puis allongez petit à petit la durée de ces sprints d’attention.

Le cerveau humain est programmé pour générer des pensées et errer. Inutile, donc, de lutter contre cette tendance. Vous pouvez cependant prendre conscience de ces égarements, puis ramener doucement votre attention à la tâche sur laquelle vous désirez vous concentrer. Lorsqu’une idée, une information à vérifier ou des tâches de moindre importance surgissent dans vos pensées, notez-les dans un calepin et revenez-y plus tard.

Votre liste de choses à faire vous en remerciera !