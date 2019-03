Pool de baseball : 10 choix à privilégier

Selon le format de votre pool de baseball, ces 10 joueurs pourraient vous rendre de précieux services au cours de la prochaine saison.

Partant : Max Scherzer

Si vous devez miser sur un seul bon lanceur, le partant des Nationals de Washington Max Scherzer est le choix à faire. Celui-ci a notamment réussi 300 retraits au bâton au cours de la saison 2018. Un joueur fiable qui a effectué au moins 30 départs par campagne lors des 10 dernières années.

Receveur : Wilson Ramos

Attendez un peu avant de miser sur un receveur! Il y a évidemment Gary Sanchez, J.T. Realmuto, Buster Posey et Wilson Contreras... Par contre, étant donné que l’apport offensif d’un receveur est habituellement limité, il est recommandé de patienter pour repêcher, tardivement, un joueur comme Wilson Ramos, des Mets de New York.

Premier but : Freddie Freeman

Ce serait également une erreur de sélectionner un joueur de premier but trop tôt dans le repêchage. Par contre, si vous avez l’occasion d’obtenir Freddie Freeman, des Braves d’Atlanta, foncez! Un choix tardif à considérer pour ajouter de la profondeur: Daniel Murphy, des Rockies du Colorado.

Deuxième but : Jose Altuve

Pour avoir du succès dans votre pool, ne recherchez pas nécessairement un joueur qui évolue régulièrement au deuxième but, mais plutôt un joueur qui est admissible à ce poste. Ça pourrait faire toute la différence! C’est le cas de Jose Ramirez, des Indians de Cleveland, et de Javier Baez, des Cubs de Chicago, entre autres. Ceux-ci pourraient vous permettre d’ajuster votre formation, selon les blessures qui surviendront durant la saison. Sinon, Jose Altuve, des Astros de Houston, est une valeur sûre.

Troisième but : Nolan Arenado

Il y a un groupe de cinq joueurs particulièrement attrayants parmi ceux qui évoluent au troisième coussin. Du lot, Nolan Arenado, des Rockies du Colorado, fait saliver. Ce n’est pas pour rien que son équipe lui a octroyé une prolongation de contrat de huit ans pour 260 millions $. Encore une fois, un athlète à choisir si vous avez la chance : Jose Ramirez, des Indians.

Arrêt-court : Francisco Lindor

Habituellement utilisé au premier rang des frappeurs chez les Indians de Cleveland, Francisco Lindor est un joueur d’arrêt-court de grande qualité. Par contre, Lindor traîne une blessure qui pourrait lui faire rater quelques matchs en début de saison. C’est l’occasion de le sélectionner, au moment opportun, si les autres poolers hésitent à le repêcher. Il y a lieu de préciser que plusieurs excellents frappeurs sont disponibles à cette position défensive. Trea Turner, des Nationals de Washington, représente un choix judicieux.

Voltigeurs : Mike Trout, Mookie Betts et Christian Yelich

Grande vedette des Angels de Los Angeles, Mike Trout demeure le choix numéro un pour bien des poolers. Par contre, Mookie Betts, des Red Sox de Boston, a de quoi faire réfléchir plusieurs amateurs, lui qui a totalisé 129 points comptés en 136 matchs et maintenu une moyenne de ,346 en 2018. Pour compléter ce trio de voltigeurs «payants», on mise, un peu plus tard, sur Christian Yelich, des Brewers de Milwaukee. Autres choix invitants : Ronald Acuna fils, Bryce Harper et Aaron Judge. N’attendez pas trop longtemps, ils partiront rapidement!

Releveur : Blake Treinen

Portant les couleurs des Athletics d’Oakland, Blake Treinen ne sera peut-être pas le premier releveur repêché dans votre pool. On risque de préférer notamment Edwin Diaz, des Mariners de Seattle, et Aroldis Chapman, des Yankees de New York. Pourtant, Treinen a récolté 38 sauvetages en plus de maintenir une extraordinaire moyenne de points mérités de 0,78, la saison dernière. Souvent utilisé lors d’une égalité, il a aussi affiché un dossier de 9-2.