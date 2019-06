Quel type de dormeur êtes-vous?

Quiz

Je me prélasse, au risque de me rendormir

Oui, et il me réveille souvent

utilitaire

victime de l'amour

bon dormeur

oiseau de nuit

Vous êtes un dormeur utilitaire ! Pour vous, le sommeil est un mal nécessaire. Vous dormez peu, mais relativement bien, et êtes au sommet de votre forme tôt le matin. Si vous n’accordez pas une importance sacro-sainte à votre sommeil, rappelez-vous tout de même que les matelas ont tous une durée de vie. Pour continuer à vous réveiller en pleine forme, changez votre matelas tous les 10 ans.

Vous êtes une victime de l’amour ! Vous avez le sommeil léger. Vous vous retrouvez malgré vous à la merci des excentricités nocturnes de votre partenaire. Vous appréciez une bonne nuit de sommeil. Or, les ronflements de votre conjoint(e), les séances de jeux de votre chat ou les nuits difficiles de vos jeunes enfants vous tiennent éveillé(e). Les matelas souples et ceux à ressorts peuvent accommoder les amoureux aux habitudes différentes.

Vous êtes un bon dormeur ! L’idée de vous glisser sous la couette vous procure un pur moment de bonheur. Vous n’avez pas de difficulté à vous endormir et n’avez pas le sommeil léger. Vraiment, quelle chance ! Pour un sommeil à la fois réparateur et revigorant, optez pour un matelas ferme qui soutient suffisamment le dos.

Vous êtes un oiseau de nuit ! Vous êtes plus productif la nuit, vous avez donc tendance à vous coucher tard et à dormir peu. Votre horaire chargé et votre niveau de préoccupation se reflètent dans la qualité de votre sommeil. Pour y remédier, sachez que la meilleure manière d’assurer une bonne nuit de sommeil, c’est d’avoir un matelas adapté à vos habitudes nocturnes et à vos besoins.