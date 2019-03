Révèle la relève: Une programmation qui prépare l’avenir

La série «Révèle la relève», dont le prochain spectacle aura lieu vendredi, permet aux artistes francophones émergents de s’approcher un peu plus d’une carrière de musicien professionnel.

«L’idée à la base des soirées Révèle la relève, c’était vraiment d’offrir un cadre professionnel à des artistes qui sont habitués, très souvent, à jouer dans des bars, a indiqué Alizée Laniesse, programmatrice et coordonnatrice de la série. C’est de leur offrir une salle professionnelle avec une équipe technique».

Malgré sa proximité avec le célèbre concours-vitrine, la programmation Révèle la relève ne représente pas une compétition. Il s’agit plutôt de donner l’occasion à des artistes émergents de profiter d’un contexte professionnel et d’un lieu pour présenter leur matériel.

«C’est une série de spectacles. Moi, je la décris souvent comme la petite sœur des Francouvertes, propose la coordonnatrice. C’est vraiment pour continuer à mettre les artistes émergents en lumière».

Présentée à la salle de la Maison de la culture Maisonneuve, la série Révèle la relève existe maintenant depuis 13 ans et se déroule à l’automne et à l’hiver de chaque année. Trois spectacles sont prévus par saison et un cachet est offert aux artistes.

Un ancien des Francouvertes

Vendredi soir prochain aura lieu le deuxième concert de la saison d’hiver. William Lamoureux, un des artistes du spectacle, a gagné l’année dernière le prix du public lors du concours des Francouvertes, ce qui lui avait mérité une place au sein de la série Révèle la relève.

Un concert prometteur, selon Alizée Laniesse. «Ça va être assez différent de ce qu’il fait habituellement. Beaucoup de "loop", de pédales. On va vraiment vers du Radiohead, du Andrew Bird», a-t-elle détaillé.

Il présentera ce spectacle pour la première fois vendredi, accompagné d’un quatuor à cordes, et de Benaias Lemma, musicien avec lequel il a élaboré le projet . «Ça devrait être vraiment beau», s'est enthousiasmée la programmatrice de la série.

En deuxième partie, l’auteur-compositeur-interprète montréalais Bernhari lui succèdera sur scène. «Il travaille sur de nouvelles chansons en ce moment. Il est vraiment en train de préparer son album», a précisé Alizée Laniesse, qui s'attend à «une soirée de nouveautés».

Les billets sont disponibles à la porte ou via la maison de la culture Maisonneuve, au coût de 8 $. Le concert aura lieu le vendredi 15 mars, à 20 h 30.