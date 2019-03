BFF Challenge: Sophie Nélisse et Lili-Ann De Francesco révèlent les débuts houleux de leur amitié

L'amitié entre Sophie Nélisse et Lili-Ann De Francesco est-elle aussi forte dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux?

On a mis les BFF au défi de dévoiler les choses qu’elles-seules savent sur l’autre et il n’y a pas de doute : ces deux-là se connaissent comme le fond de leur poche!

De LA toune qui les rend complètement hype, à l’endroit où elles aiment sortir, en passant par les débuts houleux de leur amitié, les deux amies ont dévoilé les dessous de leur relation tissée serrée et ont remporté haut la main notre BFF Challenge!

Voyez la vidéo juste ici

