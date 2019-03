Un party «Jurassic Park» aura lieu à Montréal en avril et vous pourrez manger plein de nachos

Fans de la saga Jurassic Park, arrêtez tout! Le bar Nacho Libre organise une immense soirée «Dinos & Nachos» le 11 avril et vous ne voudrez certainement pas rater ça!

Le bar de la rue Beaubien diffusera donc les films sur ses écrans, en plus de servir des cocktails thématiques et des «Nachosaurus» à ceux qui auraient une petite fringale.

Si vous avez l’âme nostalgique, ce party «Jurassic Park» est l’endroit parfait où aller boire une bière et grignoter quelques spécialités mexicaines.

Et pour ceux qui ne pourront pas être de la partie, sachez qu’une projection symphonique de Jurassic Park aura lieu durant le dernier week-end de mars. Tous les détails ici.

Tous les détails du «Dinos & Nachos» au Nacho Libre ici.

913 rue Beaubien Est

