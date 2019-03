Des amis proches arrivent à peine d’un long séjour en Asie.

Leurs souvenirs culinaires racontés de manière alléchante et colorée m’ont donné envie de préparer des plats exotiques ou de partir dans une expédition gastronomique d’inspiration asiatique. La description des épices chaudes, des herbes fraîches et des nombreux piments ont piqué mon attention autant que leurs rencontres avec des gens qui leur ont offert des repas authentiques mijotés dans des casseroles et préparés par de petites grands-mères édentées ayant survécu à la guerre. La richesse des saveurs de l’Orient est infinie, surtout lorsque l’on entre dans les cuisines familiales. Ces plats comportent souvent des herbes pour apporter un côté rafraîchissant et éteindre le feu causé par les différentes intensités de piment.

Cela dit, me voici devant mon réfrigérateur et mes casseroles, bien loin de l’Asie. Bien qu’il faille adapter certaines saveurs, car tous les légumes et toutes les herbes ne se trouvent pas chez nous, il est tout de même plutôt facile de concocter des petits plats aux saveurs orientales.

Ce soir, je propose deux types de brochettes. L’une au poulet et arachides piquantes, et l’autre aux crevettes et fruits. Le piment est toujours présent dans ces recettes, mais vous pouvez le doser selon votre tolérance ou simplement l’omettre.

Bonne découverte !

Brochettes de poulet aux arachides piquantes

Ce plat riche et agréable à déguster entre amis est meilleur servi avec du riz et beaucoup de sauce pour y tremper les morceaux de poulet. L’utilisation de deux brochettes au lieu d’une pour maintenir les cubes de poulet facilite leur manipulation.

Portions : 4

4 Préparation : 25 min

25 min Réfrigération : 2 h

2 h Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

60 ml(¼ tasse) de jus de citron vert

3 gousses d’ail écrasées

3 c. à s. de beurre d’arachide naturel sans sucre

2 c. à s. de sauce soja

2 c. à s.de miel

125 ml(½ tasse) d’eau tiède

1½ tasse (375 ml) de sauce aux prunes

3 poitrines de poulet désossées, en cubes

1pincée de piment fort en poudre

1petit poivron rouge finement haché

3 c. à s.de coriandre finement hachée

2oignons verts finement hachés

4 c. à s.d’arachides concassées

MÉTHODE

Dans un grand bol, au fouet, mélanger le jus de citron vert, l’ail, le beurre d’arachide, la sauce soja, le miel et l’eau. Incorporer 60 ml (¼ tasse) de sauce aux prunes. Ajouter les cubes de poulet et retourner plusieurs fois. Couvrir et laisser mariner au réfrigérateur au moins 2 heures. Dans un robot culinaire, mélanger par petits coups le reste de la sauce aux prunes, le piment fort, le poivron, la coriandre, les oignons verts et les arachides. Réserver. Préchauffer le gril du four au plus fort. Couvrir une plaque à four de papier sulfurisé. Retirer les cubes de poulet du réfrigérateur. Les enfiler sur des brochettes doubles. Déposer les brochettes sur la plaque. Cuire au four environ 20 minutes en retournant les brochettes à mi-cuisson. Retirer les brochettes du four. Badigeonner les morceaux de poulet de sauce aux prunes réservée. Servir avec du riz au jasmin et le reste de la sauce aux prunes.

Brochettes de crevettes sauce relevée

N’ayez pas peur de l’ail, mettez-en ! C’est ce qui donne sa personnalité à ce plat original.

Portions : 4

4 Préparation : 20 min

20 min Réfrigération : 1 h 30

1 h 30 Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

3gousses d’ail écrasées

2 c. à s.de basilic thaï finement haché

60 ml(¼ tasse) de jus d’orange

1 c. à t.de sauce Tabasco

1 c. à s.de graines de fenouil écrasées

½ c. à t.de muscade moulue

60 ml(¼ tasse) d’huile de sésame

16grosses crevettes décortiquées

1petite courge pelée et coupée en dés

6petits bok choy effeuillés (ou bébés épinards)

12petites fraises (facultatif)

MÉTHODE