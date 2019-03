Une boulangerie ouvre sur le Plateau dans un local vide depuis (trop) longtemps

Bonne nouvelle pour l’avenue du Mont-Royal. L’un de ses locaux vides depuis quelques années a enfin trouvé preneur.

Le 13 mars marque l’ouverture officielle d’une toute nouvelle boulangerie, Le Toledo, au 351 avenue du Mont-Royal Est. L’entreprise occupe maintenant les locaux de l’ancienne librairie Guérin.

La boulangerie se veut aussi un bar à café et une cafétéria urbaine où vous pouvez faire le plein de pains et de viennoiseries de haute qualité, mais aussi un endroit où prendre un café entre amis et jaser. Ceux et celles qui travaillent dans le coin pourront également aller se chercher de bons sandwichs le midi.

Les deux propriétaires de l’entreprise Richard Arnoult (L’Amour du Pain) et François Barriere veulent faire de Le Toledo un lieu où discuter et passer du bon temps à boire un café et se régaler. Ils désirent également que leur boulangerie soit un endroit sans ordinateurs et tablettes, alors n’allez-y pas si vous avez l’intention d’y passer la journée à travailler!

Le Toledo est ouvert de 7h à 19h tous les jours de la semaine.

Le Toledo

351, avenue du Mont-Royal

