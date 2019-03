C’est la fête de ma sœur, demain. Ma grande sœur, Émilie. C’est la mienne et c’est la seule. Je n’ai pas d’autre frère ou sœur. Elle sait que je l’aime, on se le dit souvent, on est tissés serré par chez nous.

Elle ne sait sans doute pas tout ce que représente le fait d’avoir une grande sœur (un grand frère fonctionne aussi, mais ici je vous parle de mon expérience.) J’ai eu une enfance quelque peu difficile. J’étais très souvent malade, donc je demandais, malgré moi, beaucoup d’attention de mes parents. Beaucoup d’attention, ce qui faisait en sorte que, parfois, ma sœur en manquait un peu.

Au lieu d’être en mode protestation et de m’en vouloir de solliciter autant d’attention, ma sœur a décidé de faire partie de la solution. Elle a joué le rôle de mini-mère. Jouant avec moi pour me changer les idées, me berçant, me flattant pour essayer de faire passer ces maux qu’on ne connaissait pas.

Quand les choses ont commencé à mieux aller, elle est restée là, tout près. À jouer tantôt la professeure, tantôt la confidente, tantôt la collègue. On pouvait aller n’importe où ensemble, jamais il ne nous prenait l’envie de se chicaner. Bien sûr, c’est déjà arrivé, mais je n’ai aucun souvenir clair d’un de ces moments, ce qui me laisse croire qu’ils devaient être rares.

En vieillissant, nos vies ont pris des trajets différents. Nous avons déménagé du nid familial, nous avons suivi notre voie. Mais peu importe la distance ou le temps entre les échanges, je sais que ma sœur est là, quelque part. Que de tous les êtres humains de la terre, elle sera toujours là pour moi et elle sait, je l’espère, que je serai toujours là pour elle.

Nous ne sommes pas toujours d’accord, parfois on s’obstine, parfois on trouve l’autre ridicule et c’est normal. Je chérie quand même ce privilège d’avoir une sœur, surtout une comme la mienne.

Je suis content aujourd’hui d’avoir deux enfants. Ma petite fille aura toujours un grand frère pour veiller sur elle et mon garçon aura toujours une petite sœur pour lui rappeler de revenir à l’essentiel.

Au bout de la ligne, la famille est ce qu’on a de plus important. Oui, je sais, c’est cliché, c’est galvaudé, on l’a entendu cent fois. Je sais et, vous savez quoi, je m’en fous. Aujourd’hui, je voulais juste prendre quelques minutes pour souligner la sœur extraordinaire que j’ai et peut-être pour vous rappeler, à vous aussi, les frères et les sœurs que vous avez. Que malgré les vies qui vont à toute vitesse, que malgré le temps, la distance, les hauts et les bas, ils et elles seront toujours là.

Elle était là, à mon chevet, quand ça n’allait pas. Elle était là, prête à recevoir une manette de super Nintendo sur la main quand j’étais fâché et elle est encore là à écouter mes nouvelles blagues. Pour tout cela et plus encore, j’avais envie de lui dire :

Je t’aime Émilie.

Bonne fête.