Vers une nouvelle formation pour devenir professeur

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, veut créer une nouvelle maîtrise qui permettrait d’élargir l’accès à l’enseignement préscolaire et primaire, dans la foulée de la création des nouvelles classes de maternelle 4 ans et des difficultés de recrutement.

Présentement, le brevet d’enseignant est réservé à ceux qui ont complété un baccalauréat en enseignement d’une durée de quatre ans. Au secondaire, il est toutefois possible pour un diplômé en histoire, en sciences ou en mathématiques d’y enseigner après avoir terminé une «maîtrise qualifiante» d’une dure de deux ans.

Or cette «voie alternative» n’existe pas présentement pour l’enseignement préscolaire et primaire, déplore le ministre Roberge. «J’aimerais qu’on planche là-dessus pour amener des gens dans le réseau qui satisferont toutes les exigences», a-t-il indiqué au Journal.

Selon le ministre, il est toutefois «prématuré de dire qui exactement accèdera à cette maîtrise et sous quelles conditions», puisque les discussions sont toujours en cours avec les facultés d’éducation.

La semaine dernière, Le Devoir rapportait que Québec songe à permettre à des éducatrices en garderie d’enseigner dans des classes de maternelle 4 ans, à condition qu’elles s’engagent à suivre une formation universitaire reconnue dans une période de dix ans.

Cette formation pourrait être la nouvelle maîtrise qualifiante sur laquelle planche Québec, précise le ministre, qui refuse toutefois d’indiquer à ce moment-ci si des éducatrices avec un diplôme collégial pourraient effectivement y avoir accès.

«Avant de dire qu’on privilégie cette mesure-là et qui y accèdera, il faut commencer par la faire. On regarde quelles sont les ingrédients, quelles sont les cours qu’on doit mettre dans cette maîtrise. Après ça, on regardera qui pourra y accéder», précise-t-il.

Ce dernier se défend bien de vouloir abaisser les exigences menant au brevet d’enseignement. «Quand on demande un grade de second cycle universitaire, ce n’est pas du nivellement par le bas», lance-t-il.

Le ministre Roberge estime que cette nouvelle formation pourrait permettre de recruter de nouveaux enseignants à moyen et long terme. Il affirme n’avoir «aucune inquiétude» concernant le recrutement des enseignants pour la création des 250 nouvelles classes de maternelle 4 ans annoncées pour la rentrée.

Pas avant 2021

De son côté, le président de l’association qui regroupe les doyens des facultés des sciences de l’éducation (ADEREQ), Serge Striganuk, affirme qu’il est réaliste de penser qu’une nouvelle maîtrise pourrait être disponible d’ici l’automne 2021. «Ce n’est pas si simple», lance-t-il.

Ce dernier rappelle qu’au secondaire, les enseignants sont spécialisés dans une matière, contrairement au primaire, où toutes les matières sont enseignées par la même personne. «Quelqu’un qui a un bac en littérature française peut enseigner le français, mais il n’est pas formé pour enseigner les mathématiques ou les sciences. Qui devrait-on admettre dans cette nouvelle maîtrise qualifiante? C’est le plus gros nœud» qu’il faut défaire avant que ce projet ne voie le jour, affirme M. Striganuk.

Bonification non nécessaire

Par ailleurs, le ministre Roberge ne voit pas la nécessité de créer un baccalauréat distinct, destiné uniquement à l’enseignement préscolaire, pour enseigner dans les nouvelles classes de maternelle. Présentement, la formation offerte dans les universités québécoises permet de former des profs qui enseignent de la maternelle à la sixième année.

«Je pense que les enseignants sont tout à fait compétents pour prendre en charge les jeunes du préscolaire, a affirmé le ministre. On peut toujours améliorer la formation, mais je n’ai aucune inquiétude sur la compétence des enseignants.»

Les cours qui portent spécifiquement sur l’enseignement préscolaire sont toutefois peu nombreux dans les programmes d’enseignement présentement offerts. Règle générale, on en compte deux ou trois, selon l’information disponible en ligne.

Écoles qui offriront la maternelle 4 ans l’an prochain

Commission scolaire de la Capitale

Inscription jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours

École de l’Aventure (2 nouvelles classes)

École de la Grande-Hermine (2 nouvelles classes)

École des Berges (2 classes, dont 1 nouvelle)

École Dominique-Savio

École des Jeunes-du-Monde (2 classes, dont 1 nouvelle)

École Marguerite-Bourgeoys

École Notre-Dame-du-Canada

École Sacré-Cœur

École Saint-Albert-le-Grand

École Sainte-Odile

École Saint-Malo

École Saint-Paul-Apôtre (1 nouvelle classe)

École Sans-Frontière

Commission scolaire des Découvreurs

Inscription jusqu’au 28 mars

École des Hauts-Clochers, pavillon Saint-Charles (1 nouvelle classe)

École L’Étincelle/Trois-Saisons, pavillon Trois-Saisons (1 nouvelle classe)

École Notre-Dame-de-Foy

École Sainte-Geneviève

Commission scolaire des Premières-Seigneuries

Inscription jusqu’au 22 mars

École Caps-des-Neiges, bâtiment 2

École de la Pléiade

École du Boisé, bâtiment 1 (3 nouvelles classes)

École de la Châtelaine et de la Place-de-l’Éveil, bâtiment de la Place de l’Éveil (3 nouvelles classes)

Commission scolaire des Navigateurs

Inscription jusqu’au 21 mars