Voici LA coupe que toutes tes vedettes préférées portent

Avec l’arrivée du printemps, plusieurs célébrités qu’on adore ont décidé de faire un changement drastique dans leur chevelure.

En plus, il faut l’avouer, c’est une coupe qui rendra n’importe lequel de vos outfits automatiquement cool.

Voici donc 8 célébrités qui nous inspirent à passer chez le coiffeur au plus vite!

1. Lucy Hale

L’actrice de Pretty Little Liars, qui jouera aussi Katy Keene dans la série spin-off de Riverdale, a récemment opté pour une coupe plus courte et plus foncée qui lui va à ravir.

2. Vanessa Hudgens

Avec les vagues et le côté texturé de son bob, Vanessa Hudgens ressemble à une rock star!

3. Lucy Boynton

Sur Lucy, la coupe au carré prend une tout autre allure. Avec son blond presque platine, elle démontre à quel point ce style peut être sophistiqué.

4. Zoey Deutch

Les vagues de style glamour hollywoodien de Zoey Deutch sont magnifiques avec sa chevelure rousse.

5. Brie Larson

Notre Capitaine Marvel démontre qu’on peut sauver le monde ET avoir de magnifiques cheveux, pas besoin de faire de compromis.

6. Cara Delevingne

Les cheveux de Cara poussent tranquillement depuis qu’elle les a rasés il y a un moment déjà et cette longueur est ultra tendance!

7. Emma Roberts

La reine du changement capillaire, Emma Roberts, semble enfin avoir trouvé sa coupe de prédilection.

8. Lana Condor

C’est peut-être pour son rôle de Saya dans Deadly Class qu’elle s’est coupé les cheveux, mais c’est certain que Lana adore son bob.

Sondage Serais-tu «game» de te couper les cheveux au carré? Oui, je veux trop le faire! Pas pour moi. Partagez votre résultat sur Facebook

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!