La bibliothèque Saint-Sulpice est un édifice patrimonial qui a ouvert ses portes en 1915 et qui a subi beaucoup de changements durant les dernières décennies.

Courtoisie

Après avoir fermé son accès au public officiellement en 2005, la bibliothèque devrait renaître sous un tout nouveau jour d’ici la fin de 2020.

Courtoisie

Le projet de 24 millions permettra à tous ceux et celles qui veulent approfondir leur connaissance sur la technologie de le faire en développant de nouvelles idées et en réalisant des projets collectifs ou individuels.

C'est le consortium In Situ + DMA qui signe les plans d'architecture de l'établissement.

Courtoisie

Un studio de musique, un studio d’enregistrement, un café, une immense terrasse, une salle de robotique et une salle de métier d’art... La Bibliothèque Saint-Sulpice sera certainement l’un des projets les plus excitants du paysage montréalais des prochaines années.

In Situ + DMA

Il faudra toutefois attendre jusqu’à la fin de 2020 pour avoir un premier regard sur le nouvel espace.

In Situ + DMA

In Situ + DMA

L’équipe de Silo 57 a eu droit à une visite exclusive du bâtiment, alors que les travaux sont sur le point d’être lancés.

Voici donc 14 photos des «ruines» de la Bibliothèque Saint-Sulpice avant son relooking!

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Mélodie Lamoureux

Une soirée-bénéfice organisée à la Fondation de BAnQ aura lieu le 25 mars prochain. Vous pourrez ainsi contribuer au relooking de la Bibliothèque Saint-Sulpice et manger la poutine de luxe. Tous les détails ici.

Bibliothèque Saint-Sulpice

1700 rue Saint-Denis, Montréal

