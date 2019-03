COURCHESNE, Clément



Paisiblement et entouré des siens, Clément Courchesne, époux de Thérèse Roberge, fils de feu Hector Courchesne et feu Alida Pelletier et ex-travailleur de la construction de Robertson, est décédé le 12 mars dernier à Montréal à l'âge de 89 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne, Lucie (Jacques St-Germain), Deni (Hélène Bourdeau) ainsi que Guylaine Martel (Martin Croteau), ses petits-enfants: Sandra, Guillaume, Etienne, Laurie ainsi que Vincent et Samuel et leur conjoint, son arrière-petit-fils Adam, ses soeurs: Cécile, Sr Rachel et Huguette, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera au:3198, RUE ONTARIO EST (angle Dézéry)MONTRÉAL(stationnement à l'arrière du complexe)le samedi 16 mars 2019 dès 13h, suivi des funérailles à 14h au salon.