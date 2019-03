HÉNAULT, Gisèle (née Belec)



À Laval, le 11 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Gisèle Belec, épouse de feu M. André Hénault.Elle est partie rejoindre son époux et sa fille Louise Hénault.Elle laisse dans le deuil son fils Alain (Michèle), son petit-fils Cédric (Geneviève), sa petite-fille Audrey (Guillaume), son gendre Michel, sa soeur Thérèse, sa belle-soeur Marguerite, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:RÉGIONAL GUAY418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8le dimanche 17 mars dès 14h. Une liturgie de la Parole sera célébrée la même journée à 16h, au salon.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.