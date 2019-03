Agenda du week-end

Serge Fiori et le Cirque Éloize

Photo Chantal Poirier

Jusqu’au 31 mars à Montréal, et du 20 juin au 7 juillet à Québec, on peut voir et entendre Seul Ensemble, le spectacle-événement musical, visuel, et acrobatique du printemps au Théâtre Saint-Denis­­­. « D’une grande beauté, la production célébrant l’œuvre de l’ex-leader d’Harmonium offre un tendre et heureux mariage des musiques de Fiori et de l’art du cirque, qui émeut et fait rire. »

À ne pas manquer.

Tarifs à Montréal : de 65 $ à 105 $. theatrestdenis.com

Le Festival Art souterrain

Jusqu’au 24 mars, le Festival Art souterrain investit plusieurs lieux de Montréal avec l’exposition d’œuvres contemporaines. Le vrai du faux captive le complexe Guy-Favreau, le Palais des congrès, l’édifice Jacques Parizeau, le Centre de commerce mondial ainsi que le 1000 de la Gauchetière. Ce samedi, entre 12 h et 17 h, des médiateurs présenteront les œuvres à l’édifice Jacques-Parizeau et au Centre de commerce mondial. Consultez le site pour les activités.

À la cabane à sucre

Photo capture écran scena.ca

Jusqu’au 14 avril, le chef Hakim Chajar est de retour à la Scena pour l’événement Un Chef à l’érable. C’est dans le Vieux-Montréal. Tarifs : 25 $ pour les enfants, 69 $ pour les adultes. Si vous voulez sortir de la ville, consultez le site cabaneasucre.org et vous en trouverez une dans votre région.

Félix Le Chat

Photo www.musee-afrappier.qc.ca

Les frères Loranger proposent un ciné-concert aux 3 à 9 ans, en compagnie de Félix Le Chat. C’est samedi, à 15 h, à la Maison d’Haïti (3245, avenue Émile-Journault), et dimanche, à 11 h, à la salle de diffusion de Parc-Extension (421, rue St-Roch). L’entrée est libre.

Au musée Armand-Frappier

Les samedis, de 10 h à 17 h, l’exposition Nous et les autres – Des préjugés au racisme propose des animations grand public. L’exposition permet de comprendre scientifiquement ce qu’est le racisme et comment ce phénomène se met en place dans nos sociétés. Grâce à des moyens ludiques et interactifs, c’est une sortie idéale pour toute la famille. À partir de 5 ans.