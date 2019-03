Au pays de Jean Lapierre

Je reviens de ces îles qui, sur une carte géographique, forment un hameçon. Je parle du patelin du célèbre et regretté Jean Lapierre : les Îles-de-la-Madeleine. « Ça fera bientôt trois ans depuis l’accident », me faisaient remarquer les Madelinots.

Ça fera trois ans le 29 mars prochain que Jean Lapierre, son épouse, trois membres de sa famille, le pilote et le copilote de l’appareil perdaient la vie près de l’aéroport Havre-aux-Maisons. Dès que j’arrive, quelqu’un s’empresse de me mener au champ où la tragédie s’est produite. C’est devenu un lieu de mémoire. Le voyageur s’y recueille et médite sur la fragilité humaine et sur le Destin, auquel on ne peut rien...