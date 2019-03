Avocate anti-voile emprisonnée

Selon le Conseil, « la chroniqueuse induit une inexactitude qui laisse croire que la réalité est autre que celle constatée par plusieurs observateurs de l’évolution des mœurs iraniennes et perpétue ainsi un préjugé... »

Si les mœurs iraniennes ont évolué à ce point, j’aimerais que le Conseil de presse m’explique pourquoi l’avocate des droits de l’homme iranienne Nasrin Sotoudeh, qui a défendu entre autres victimes du régime les femmes opposées au voile, vient de recevoir une peine de prison de 33 ans, plus cinq années d’une autre condamnation et 148 coups de fouet.

Ses crimes ? Complot contre la sécurité nationale et insulte à l’ayatollah Khamenei, leader suprême.

L’agence iranienne ISNA avait annoncé six années de réclusion. Son mari, Reza Khandan, a mis les pendules à l’heure, le tout rapporté par Amnesty International et The Guardian.