Bombardier conclut la vente à CAE de ses activités de formation

MONTRÉAL | Bombardier a confirmé, jeudi matin, avoir conclu la vente à la compagnie montréalaise CAE de ses activités de formation des pilotes et des techniciens d’avions d’affaires, pour une valeur d’entreprise de 645 millions $ US.

Dans un communiqué, Bombardier a précisé que le produit net devrait être d’environ 500 millions $ US après la prise en charge de certaines obligations, frais et rajustements de clôture.

«Les employés de talent de Bombardier et les solides relations bâties avec les clients, combinées au réseau et à l’expertise de CAE, amélioreront l’expérience client. Alors que CAE accroît ses activités stratégiques de formation, Bombardier poursuit l’expansion de son offre de services et soutien, chacun au bénéfice des clients de Bombardier Avions d’affaires dans le monde entier», a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président directeur général, Expérience client, Bombardier Avions d’affaires.

Ces activités se tiendront dans les centres de formation à Montréal et à Dallas.