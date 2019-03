Ce café du centre-ville est le nouveau «spot» préféré des étudiants montréalais

Quand le dernier droit de la session se pointe le bout du nez, tout le monde part à la recherche de l’endroit parfait où étudier, l’endroit qui leur servira de quartier général pour les travaux d’équipe ou pour les nombreuses lectures qu’ils restent à faire avant les examens.

Ça tombe bien, car un café parfait pour les étudiants a ouvert à la toute fin de l’année 2018. C’est en fait l’entreprise Les Brûleries Faro, déjà bien connu à Sherbrooke et ayant des comptoirs chez Radio-Canada et Ubisoft à Montréal, qui a décidé de s’installer sur la rue Sainte-Catherine Ouest, tout juste à côté du comptoir à poké, Koa Lua.

La nouvelle boutique sert donc un excellent café qui accompagne parfaitement une session d’étude, des sandwichs et des salades pour ceux et celles qui veulent rentabiliser l’heure du lunch et même un peu de gelato pour se féliciter d’avoir passé à travers les lectures de la semaine.

Le décor plutôt épuré est également idéal pour étudier. Aussi, si vous êtes sensible à la cause écologique, vous serez ravi d’apprendre que Les Brûleries Faro ont fait un virage vert dernièrement en changeant leurs gobelets de café pour des gobelets composables.

Bref, un café à découvrir absolument si vous étudiez dans le coin! Et même si vous avez terminé vos études et que vous travaillez dans ce secteur, le café vaut définitivement la visite!

Boutique Sainte-Catherine – Les Brûleries Faro

1444 rue Sainte-Catherine Ouest

